Деньги на субсидии выделим до конца сессии парламента из импортного НДС - Минфин

Правительство в ближайшие дни намерено внести в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения суммы субсидий на оплату коммунальных услуг до конца текущей сессии парламента.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр финансов Александр Данилюк.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины намерен перераспределить 15 млрд гривен на льготы и субсидии для предприятий, предоставляющих коммунальные услуги населению.

«Сейчас мы ищем решение этой проблемы, она непростая. Мы также проводим сверки, как это было в прошлом году, по фактическому потреблению коммунальных услуг. Конечно, если смотреть только на заявленную сумму в 70 млрд грн (прогнозная цифра до формирования бюджета 2017 года – ред.), мы ее не воспринимаем как факт. И будем разбираться после сверки», - сказал он.

Что касается источников наполнения бюджета дополнительным ресурсом для покрытия дефицита средств для выплаты субсидий, то Данилюк отметил, что пересмотр бюджета возможен после изменения макропрогнозов. «Эти изменения произошли, для нас это формальный повод пересмотреть бюджет. Но мы очень серьезно относимся к бюджету и нашим обязательствам перед МВФ. Поэтому мы должны все изменения согласовать с партнерами», - добавил министр.

По его словам, в целом у правительства есть понимание необходимости увеличить сумму субсидий. «Сумму надо увеличивать, это факт. Мы определили сейчас оптимальную сумму (15 млрд грн – ред.) Дальше переговоры ведутся. Наш план – проголосовать это конечно до завершения сессии. Это именно тогда, когда это решение нужно. Позже – всегда можно решить эту проблему. Но зачем ее делать хуже? У нас есть сейчас перевыполнение по доходной части, по импортному НДС», - сказал Данилюк.

Напомним, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование по льготам и субсидиям населения на уровне 47,1 млрд. грн. Однако уже более 35,2 млрд грн использовано (по состоянию на конец мая). Эксперты считают, что правительству необходимо увеличить статью госбюджета по финансированию субсидий, как минимум, на 30 млрд. грн.

Ранее СМИ отмечали, что времени для внесения изменений в бюджет остается крайне мало. До ухода Рады на летние "каникулы" осталось 2 сессионных недели (20-23 июня и 11-14 июля). Согласно регламенту, за это время Минфин должен вынести законопроект на рассмотрение правительства, Кабмин – зарегистрировать в ВР, далее документ должен быть рассмотрен в профильном бюджетном комитете, а также в смежных – по вопросам ЖКХ, налоговом, ТЭК, социальной политики и других.

Крайний срок внесения законопроекта в повестку дня – 11 июля (начало последней сессионной недели). Раде придется принимать документ сразу за основу и в целом. Альтернативным вариантом может стать назначение экстренного заседания ВР для рассмотрения вопроса вне плановых сессионных недель.