Власти Киева рассказали о повышении тарифов на содержание домов: квартплата вырастет в 1,5-2 раза

Повышенные в 1,5-2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вводятся в Киеве с 1 июля, соответственно платежки с новыми тарифами киевляне получат в августе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«В Киеве планируется корректировка тарифов с 1 июля. Тариф, который с 2010-2011 годов был неизменным на уровне 3 грн в среднем за 1 кв. м, сейчас изменен на 5,8 грн за 1 кв. м. То есть мы говорим фактически о повышении в 1,5-2 раза», - сказал он.

Пантелеев отметил, что в течение последних двух лет власти города получали обращения коммунальных предприятий, которые исполняют функции по содержанию домов и придомовых территорий, с просьбой скорректировать тарифы.

В то же время, отметил он, власти долгое время отказывали предприятиям, понимая, что есть предел платежеспособности людей в связи с повышением тарифов на другие коммунальные услуги, в частности, теплоснабжение, горячую воду, электричество и т.п.

«Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, и мы вынуждены идти на повышение, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий», - сказал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев считает, что повышение тарифов позволит не только сохранить штат работников сферы, но и улучшить качество услуг по уборке.

Он отметил, что остаются льготные механизмы расчета: в случае уплаты до 20 числа, действует льготный тариф, который ниже на 10%.

Советник первого заместителя председателя КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский обратил внимание на то, что коммерческие компании, обслуживающие жилые дома и предоставляющие аналогичные услуги, плавно поднимали тарифы, в некоторых они уже составляют около 10 грн за 1 кв. м, а коммунальные предприятия 4 последних года только сейчас получили разрешение их повысить.

Как пояснил Пантелеев, тарифы не поднимали, потому что были провалы с оплатой коммунальных услуг за отопление и горячую воду, а корректировка тарифов на уборку вызвала возмущение людей.

По информации Яструбинского, в Киеве более 11 тыс. домов жилищного фонда. Сейчас власти утвердили тарифы для 8 тыс. 327 домов, которые находятся в коммунальной собственности (остальные дома - другой формы собственности).

Он сообщил, что для 63 домов тариф до 3 грн остается. «Это, как правило, дома, где услуги предоставляются минимальные, потому что это либо бывшие бараки, или небольшие дома, где отсутствуют и лифты, и придомовые территории, и в некоторых случаях практически и коммуникации», - пояснил Яструбинский.

«Основная масса домов у нас попадает в промежуток от 5 до 6-7 грн. Это практически 72% домов. От 7 до 8 грн тариф будут иметь всего 600 домов. И есть несколько домов - это 95 - где тариф составляет от 8 грн. Это, как правило, общежития, там очень большие расходы на содержание этих общежитий, или дома, которые выпадают из общей схемы расходов на их содержание. То есть основная масса тарифов легла от 5 до 7 грн. И средний тариф 5 грн 85 коп. - это если платить до 20-го числа. Кто будет платить позже - у тех тарифы будут выше на 10%», - отметил советник.

Как сообщал УНИАН, распоряжением КГГА №668 от 6 июня 2017 года в Киеве утверждены новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В документе отмечается, что он принят в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы по новым тарифам.

В пояснении к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилищный фонд Киева в целом составляет около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

В распоряжении сообщается, что средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС.