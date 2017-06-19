Гройсман об отопительном сезоне: пройдем "нормально, стабильно и качественно"

Украина пройдет следующий отопительный сезон нормально, стабильно и качественно, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Киеве.

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«Прошло два месяца после окончания отопительного сезона, у нас достаточно времени для всеобъемлющей подготовки… Мы пройдем следующий отопительный сезон нормально, стабильно, и качественно», - сказал Гройсман.

По словам премьера, подготовительные мероприятия к отопительному сезону должны быть проведены в полном объеме.

«Правительство одобрило план подготовки, по регионам есть решения, утвержденные местными советами, но решение - это бумажка, а предстоит серьезная работа, организованная на местах», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов. По словам Насалика, на данный момент в хранилищах находится 10,8 млрд куб. м.