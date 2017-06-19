Кабмин попросит депутатов выделить на субсидии дополнительные 15 миллиардов

Кабинет министров Украины 21 июня одобрит и направит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий выделение дополнительно 15 млрд грн из государственного бюджета на проведение расчетов по субсидиям населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на селекторном совещании в Киеве.

«Мы саккумулировали дополнительно 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду решение будет принято правительством по изменениям в бюджет и направлено в парламент. Фактически до конца этой сессии мы подадим изменения в парламент, и после того, как они будут одобрены, мы проведем все расчеты», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, после принятия парламентом законопроекта будет погашена задолженность по субсидиям перед теплокоммунэнерго.

«Как только закон будет принят, мы рассчитаемся за поставленные населению услуги», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.

Столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго» призывала правительство погасить перед компанией задолженность по льготам и субсидиям в объеме более 1 млрд грн для нормальной работы системы теплоснабжения столицы.

В январе-апреле этого года задолженность государства по льготам и субсидиям перед «Киевводоканалом» достигла 78 млн 413 тыс. грн.