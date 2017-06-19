Гройсман требует установить в регионах счетчики энергоресурсов в полном объеме

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует выполнения в регионах страны программы установки счетчиков энергоресурсов в полном объеме.

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Об этом глава правительства заявил на селекторном совещании с руководителями облгосадминистраций в Киеве.

"Когда есть объективный учет, мы понимаем, сколько потребляем, а люди понимают, за что платят. Требую полной установки счетчиков в областях", - сказал Гройсман.

При этом глава правительства не исключил кадровых решений относительно глав областей за провал программы установки счетчиков и ненадлежащее ведение учета потребления энергоресурсов в регионах. В частности, общаясь с главами нескольких областей, в которых план установки счетчиков выполнен менее чем наполовину, Гройсман отметил, что в случае невыполнения поставленных задач без объективных причин они "уйдут в отставку".

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

В июле 2016 года глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности Сергей Савчук заявил, что введение 100% приборного коммерческого учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%. Также он отметил необходимость принятия Верховной Радой законопроекта о коммерческом учете коммунальных услуг, который призван создать правовые условия для обеспечения 100% учета потребления тепла и воды.

18 октября 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о коммерческом учете коммунальных услуг.