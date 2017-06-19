Киевляне задолжали за тепло и горячую воду почти 4 миллиарда - 25% от суммарного долга украинцев

Долг клиентов столичной энергопоставляющей компании «Киевэнерго» за предоставление услуги по централизованному отоплению и подаче горячей воды составил 25% от суммарного долга всех потребителей Украины.

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Об этом во время селекторного совещания в Кабинете министров, посвященного подготовке к прохождению отопительного периода 2017-2018 годов, заявил профильный вице-премьер-министр Геннадия Зубко.

«Если мы посмотрим количество долгов населения, то меня очень волнует город Киев… Долги, которые сегодня сформированы в размере 3,8 млрд грн по состоянию на 1 июня, 25% - это «Киевэнерго», - сказал он, добавив, что такие долги были сформированы при среднем уровне доходов жителей столицы в 8 750 грн, тогда как в Ривном (где зарплата на уровне 4,5 тыс. грн) уровень расчётов составляет 112%.

«Здесь вопрос не к киевлянам, а вопрос к «Киевэнерго». Как компания работает с абонентской базой и собирает деньги», - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, в конце мая «Киевтрансгаз», структурное подразделение «Укртрансгаза» и дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», полностью остановила газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным «Киевэнерго», причина прекращения газоснабжения - накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По состоянию на 1 мая 2017 года долг столицы за теплоэнергию перед "Киевэнерго" составил почти 4,9 млрд грн. В то же время, долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом Украины» за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн.

13 июня глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что ТЭЦ-6 может оставаться в неработающем состоянии до начала отопительного сезона 2017-2018 годов.