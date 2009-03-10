Польская недвижимость подешевела

Недвижимость в крупных городах Польши в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года подешевела болем чем на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет Dziennik со ссылкой на данные консалтинговой компании Open Finance.

По данным компании, больше всего подешевели квартиры на западном побережье Польши в агломерации Гданьск-Гдыня-Сопот, где цены упали почти на 14%.

Во Вроцлаве, неподалеку от польско-немецкой границы, и на востоке в Кракове недвижимость подешевела на 12,5%.

Не выдержала нехватки покупателей и столичная Варшава, где цены снизились на 10%.

Как свидетельствуют данные исследования, подорожала недвижимость только в Познани, который конкурирует с Вроцлавом за звание города-лидера Западной Польши, но символически - на 0,2%.

Девелоперские компании признают в условиях практически полного отсутствия клиентов готовность снижать цены на 15-20% уровня их максимального значения, зафиксированного во второй половине 2007 года.

Эксперты отмечают, что на большие скидки можно рассчитывать только в случае либо очень дорогих квартир (стоимостью свыше 250 тыс. дол.), либо похуже с плохой локализацией.

В то же время, как сообщал УНИАН, некоторые эксперты прогнозируют удешевление польской недвижимости до конца текущего года еще на 25-35%.

Отметим, квартиры в Польше в прошлом году можно было купить даже на 15-30% дешевле, чем в 2007 году, когда цены на рынке достигли своего пика.

По данным Open Finance, в прошлом году недвижимость в крупных польских городах подешевела от 0,6% до 16%. На конец прошлого года средняя цена квадратного метра жилья в Варшаве составляла около 2400 долларов. 1700 долларов за м.кв. нужно было заплатить во Вроцлаве, Кракове и Познани. В Гданьске средняя цена составляла 1600 долларов за метр квадратный.

В прошлом году в Польше было построено свыше 165 тысяч квартир, что на 24% больше показателей предыдущего года.