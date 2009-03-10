Житомирщина получит из бюджета свыше 17 млн. грн.

Житомирская область в этом году получит из государственного бюджета 17 млн. 789 тыс. грн. на достройку социальных объектов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По словам первого заместителя Житомирской ОГА Владимира ЗАГРИВОГО, "в этом году в регионе продолжиться начатая в прошлом году работа по строительству и реконструкции школьных и дошкольных учреждений, других объектов социального назначения".

При этом В.ЗАГРИВЫЙ уточнил, что в 2008 году Житомирская область получила 64 млн. 276 тыс. грн. субвенций из государственного бюджета на социально-экономическое развитие.

"Согласно статистическим данным, объем подрядных работ, выполненный силами местных строительных организаций, в 2008 году составил 637 млн. 855 тыс. грн., что на 183 млн. 57 тыс. грн. больше соответствующего периода прошлого года", - сказал В.ЗАГРИВЫЙ.

Он отметил, что за средства субвенции проводились работы по строительству и реконструкции 24 школьных и дошкольных учреждений, 14 учреждений охраны здоровья, детской спортивной школы в Малине, газопроводов в селах Волиця Андрушивского, Билькивци Коростишевского, Мелени Коростенского районов, 2 объектов водоснабжения и 6 экологических объектов.

При этом на строительство и реконструкцию объектов образования направлено 30 млн. 470 тыс. грн., здравоохранения – 23 млн. 602 тыс. грн., спорта – 455 тыс. грн., проведение работ по газификации – 5 млн. 353 тыс. грн., водоснабжению – 395 тыс. грн., улучшению экологической ситуации – 3 млн. 960 тыс. грн.