Гройсман обещает бороться с необоснованными счетами за комуналку

Глава правительства Владимир Гройсман назвал недопустимым явлением выставление гражданам после проведения всех сверок необоснованных счетов за энергоресурсы и призвал местные власти остановить этот процесс.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на заявление премьер-министра во время селекторного совещания с главами областей.

Согласно сообщению, в ходе совещания стало известно, что в некоторых регионах людям приходят дополнительные платежки, в частности, за поставки газа, в то время как никаких оснований для дополнительных начислений нет и нормативных решений о дополнительных платежах не существует. Более того, дополнительные платежи появляются уже после проведения сверок, когда по некоторым домохозяйствам установлен факт экономии субсидий и люди ожидают выплаты денег за сэкономленные ресурсы, как это предусмотрено решением правительства.

"Не дай Бог, чтобы кто-то выставил лишние счета! Будете нести за это персональную ответственность. Подчёркиваю это! Если кто-то в областях выставил людям дополнительные счета – проверьте информацию по всем поставщикам и остановите их", – сказал Гройсман, обращаясь к руководителям областей.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 40 миллиардов гривень на субсидии населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 миллиардов гривень.

Столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго" призывала правительство погасить перед компанией задолженность по льготам и субсидиям в объеме более 1 миллиарда гривень для нормальной работы системы теплоснабжения столицы.

В январе-апреле этого года задолженность государства по льготам и субсидиям перед "Киевводоканалом" достигла 78 миллионов 413 тысяч гривень.