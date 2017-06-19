Гройсман обещает бороться с необоснованными счетами за комуналку
Премьер пообещал не допустить выставления гражданам необоснованных счетов за энергоресурсы
Глава правительства Владимир Гройсман назвал недопустимым явлением выставление гражданам после проведения всех сверок необоснованных счетов за энергоресурсы и призвал местные власти остановить этот процесс.
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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на заявление премьер-министра во время селекторного совещания с главами областей.
Согласно сообщению, в ходе совещания стало известно, что в некоторых регионах людям приходят дополнительные платежки, в частности, за поставки газа, в то время как никаких оснований для дополнительных начислений нет и нормативных решений о дополнительных платежах не существует. Более того, дополнительные платежи появляются уже после проведения сверок, когда по некоторым домохозяйствам установлен факт экономии субсидий и люди ожидают выплаты денег за сэкономленные ресурсы, как это предусмотрено решением правительства.
"Не дай Бог, чтобы кто-то выставил лишние счета! Будете нести за это персональную ответственность. Подчёркиваю это! Если кто-то в областях выставил людям дополнительные счета – проверьте информацию по всем поставщикам и остановите их", – сказал Гройсман, обращаясь к руководителям областей.
Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 40 миллиардов гривень на субсидии населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 миллиардов гривень.
Столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго" призывала правительство погасить перед компанией задолженность по льготам и субсидиям в объеме более 1 миллиарда гривень для нормальной работы системы теплоснабжения столицы.
В январе-апреле этого года задолженность государства по льготам и субсидиям перед "Киевводоканалом" достигла 78 миллионов 413 тысяч гривень.