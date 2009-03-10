США намерены помочь домовладельцам-банкротам

75 миллиардов долларов может быть направлено в поддержку собственников домов, если законопроект администрации Обамы будет одобрен Сенатом. Это самая дорогая программа помощи со времен Великой депрессии 1930-х годов, сообщает Немецкая волна.

В начале 2009 года филологи из Общества немецкого языка назвали "Finanzkrise" словом года. Это слово, в общем-то, в переводе не нуждается. И действительно, финансовый кризис до сих пор остается, пожалуй, самым употребляемым понятием в информационных выпусках средств массовой информации, на страницах газет и журналов.

Финансовый кризис стал следствием ипотечного кризиса в США. Слишком уж бездумно американские банки раздавали кредиты покупателям домов и квартир. Впоследствии многие из них не могли платить по кредитам. В 2007 году за ипотечные долги банки отобрали дома у 2 миллионов 200 тысяч семей.

В США палата представителей Конгресса большинством голосов приняла законопроект, позволяющий федеральным судьям сокращать, а то и вообще аннулировать ипотечные задолженности домовладельцев, в качестве частных лиц объявивших о своем банкротстве. Если документ получит поддержку Сената, то новый закон может стать составной частью программы помощи собственникам домов, инициированной президентом Бараком Обамой.

Крах "американской мечты"

В Соединенных Штатах одной из главных жертв нынешнего экономического кризиса стала мечта среднестатистического американца иметь собственный дом. В конце февраля 2009 года на 306 миллионов жителей США приходилось свыше 75 миллионов единиц собственного жилья.

Но только в последнем квартале минувшего года 765 558 семей потеряли свои дома, поскольку не смогли больше обслуживать ипотечный кредит - по сравнению с тем же периодом 2007 года число горе-заемщиков увеличилось на 71 процент.

В сложной ситуации оказались сейчас более 8 миллионов владельцев домов, взявших ипотечные кредиты. Их долг превышает нынешнюю стоимость недвижимости, которая значительно упала в цене в результате кризиса. Если дома подешевеют еще хотя бы на 5 процентов, то число пострадавших увеличится на 2 миллиона.