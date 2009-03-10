Коттеджи под Киевом дешевеют

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 2 по 8 марта т. г. снизилась на 1,29%, или на 17 долл. США – до 1323 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 111 тыс. 291 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период снизилась на 1,02%, или на 16 долл., – до 1552 долл./кв. м при средней стоимости 180 тыс. 462 долл. за домовладение.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в феврале т. г. снизилась на 8,43%, или на 123 долл. США, – до 1340 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 116 тыс. 793 долл. В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн