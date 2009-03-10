Земля в Днепропетровской области подешевела

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 2 по 8 марта т.г. снизилась на 1,54%, или 47 долл. США – до 3005 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в феврале т.г. снизилась на 8,83%, или 296 долл. США – до 3051 долл. за сотку; в 2008 году – снизилась на 6,15% (235 долл.) – до 3583 долл. за сотку.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

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