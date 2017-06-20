СБУ арестовала незаконно отчужденный у "Укргидроэнерго" земельный участок возле Киевской ГЭС

Служба безопасности Украины наложила арест на земельный участок, который использовался для работы гидросооружений Киевской ГЭС и ранее был незаконно отчужден у госкомпании - оператора ГЭС и ГАЭС - «Укргидроэнерго». Об этом на своей станице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

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«СБУ наложила арест на земельные участки, которые незаконно отобрали у «Укргидроэнерго». Эти земли используются для гидросооружений Киевской ГЭС и находятся в пределах контролируемой зоны гидроэлектростанции», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного отчуждения должностными лицами Управления земельных ресурсов Вышгородского района Киевской области и Вышгородского горсовета в 2011 - 2015 годах земель на территории левобережной части плотины Киевской ГЭС.

Согласно сообщению, возвращение этих земель в государственную собственность позволит обеспечить надежную эксплуатацию гидросооружений, относящихся к объектам критической инфраструктуры, и обеспечит функционирование объединенной энергетической системы Украины.

В пресс-службе СБУ отметили, что на сегодняшний день следственные действия продолжаются.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЕС-1 и ГЭС-2, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.