Земля в пригороде Киева еще подешевела

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 2 по 8 марта т.г. снизилась на 1,03%, или на 46 долл. США, – до 4 458 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 13%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 10%, Киево-Святошинском – 11%, Броварском – 11%, Обуховском – 6%, Бородянском – 8%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 7%, Барышевском – 6%, Фастовском – 8%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале т.г. снизилась на 6,08%, или на 292 долл. США, – до 4 505 долл. за сотку; в 2008 году - на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.

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