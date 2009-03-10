Жилье на вторичном рынке Киева дешевеет

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 2 по 8 марта т.г. снизилась на 1,44% (27 долл. США) – до 1853 долл. за 1 кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1391 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3175 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", в феврале т.г. снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 1,15% (28 долл.) - до 2409 долл., Оболонском – на 1,20% (22 долл.) - до 1819 долл., Днепровском – на 2,06% (31 долл.) - до 1472 долл., Голосеевском – на 1,87% (36 долл.) - до 1891 долл., Соломенском – на 1,55% (26 долл.) - до 1647 долл., Печерском – на 1,37% (44 долл.) - до 3175 долл., Святошинском – на 1,24% (19 долл.) - до 1513 долл., Подольском – на 1,03% (17 долл.) - до 1640 долл., Дарницком – на 1,63% (23 долл.) - до 1391 долл. и Деснянском районе – на 1,27% (18 долл.) - до 1400 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 11,07% (234 долл. США) – до 1880 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.