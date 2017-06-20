Киевсовет продлил соглашение с "Киевэнерго" Ахметова до весны 2018 года, дальше – "расставание"

Киевский городской совет решил, что действие соглашения с «Киевэнерго», которое завершается 31 декабря 2017, необходимо продлить до конца отопительного сезона 2017-2018, то есть еще на 4 месяца.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета.

Так, 62 депутата из 98 присутствующих в сессионном зале поддержали проект решения «О прекращении соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27.09.2001 г., заключенный между Киевской городской госадминистрацией и акционерной энергоснабжающей компанией «Киевэнерго».

Во время своего доклада заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что решение имеет целью обеспечить непрерывность технологического процесса производства, транспортировки и поставки тепловой энергии потребителям города и недопущения возникновения внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

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Этим своим решением депутаты поручили КГГА подписать с «Киевэнерго» дополнительное соглашение.

В решении указано: «Прекратить действие соглашения с 27 апреля 2018 г.».

После завершения действия соглашения с «Киевэнерго» имущество территориальной громады города будет возвращено городу из владения и пользования компании и передано коммунальному предприятию.

Отдельным пунктом решения предусмотрено определить «объем компенсации «Киевэнерго» стоимости затрат на улучшение, осуществленные в течение действия соглашения», для чего создана специальная комиссия по проведению инвентаризации имущества, которое передавалось компании. То есть речь идет об определенных выплатах со стороны города в пользу энергокомпании после завершения действия соглашения за проведенные «улучшения» состояния энергетического комплекса.

Решением также предусматривается разработать договор об определении процедуры и условий возврата имущества коммунальной собственности, которое передавалось «Киевэнерго».

Как отметил Пантелеев, это решение является «стартовым» в процессе расторжения соглашения с «Киевэнерго», за ним последуют другие, которые обеспечат возвращение энергетического комплекса в распоряжение города.

«Наша главная цель - не только возвращение теплоэнергетического блока городу, но и «магистральные», основные задачи: модернизация сетей и источников теплогенерации, прозрачное тарифообразование, стимулирующее снижение издержек и привлечение инвестиций, которые пойдут на техническое переоснащение и защиту интересов потребителей», - резюмировал Пантелеев.

Справка УНИАН. Компания «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической и тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч).