"Президент-Отель" в центре Киева снова выставили на продажу, стартовая цена - 323 миллиона

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион по продаже 100% уставного капитала расположенного в центре Киева «Президент-Отеля» по стартовой цене 323,142 млн грн, сообщила пресс-служба ФГИУ.

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Аукцион запланирован на 25 июля 2017 года. Конечный срок приема заявок на участие в аукционе - 19 июля 2017 года.

Среди условий продажи: сохранение основных видов деятельности в течение не менее пяти лет, недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Фонд госимущества выставил на продажу 100% акций «Президент-Отеля» с начальной ценой 330,1 млн грн.

Позже в фонде сообщили, что после публикации информации о продаже отеля поступило сообщение из Окружного административного суда Киева, который вынес постановление о запрете приватизации госпакета акций компании по иску строительной компании «Квадр», которая является арендатором отеля.

В начале августа 2016 года Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и отменил решение Окружного административного суда Киева о признании незаконными действий и приказов фонда относительно приватизации принадлежащих государству 100% акций "Президент-Отеля".

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист», Киев, ул. Госпитальная, 12) построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера была проведена в 2006-2012 годах.