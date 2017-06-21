Бестарное хранение зерна с гарантией сохранности

Едва закончив посевную кампанию, представители аграрного сектора уже начинают планировать ход уборки зерновых и их дальнейшее хранение. В этом процессе принимают участие и предприятия, поставляющие всевозможную уборочную технику и оборудование. Вместе с ними свой вклад в общее дело обеспечения страны зерном вносит и предприятие Лубнымаш.

Завод по выпуску элеваторного оснащения Лубнымаш представляет свою очередную инновационную разработку. Об устройстве нового силоса для хранения зерна на странице http://lubnymash.com/silos-dlja-hranenija-zerna сайта предприятия рассказано во всех подробностях. Здесь же приведены описания принципов работы силосов и их технические характеристики.

Гарантированное качество оборудования – залог сохранности урожая

Качество, надежность, технологичность – таковы принципы производства всего элеваторного оборудования на заводе Лубнымаш. Силосы для хранения урожая этого производителя тоже соответствуют названным критериям. Одновременно с тем они характеризуются:

Оригинальной конструкцией из прочного нержавеющего металла, имеющей конусообразное дно с рациональным углом наклона для удобства отгрузки зерновых;

Полноценной автоматизацией процесса хранения – в силосах последних моделей установлено контрольное оборудование, позволяющее отслеживать параметры микроклимата внутри резервуара;

Комплектацией датчиками и охладителями, регламентирующими поддержание температурного режима;

Наличием измерительного оснащения, посредством которого можно узнавать оставшийся после отгрузки объем содержимого в силосах.

Устройство силосов для хранения зерна спроектировано таким образом, чтобы на него не влияли климатические факторы – осадки, солнечное излучение, температура воздуха и влажность. Конструктивной особенностью силосов для зерновых культур завода Лубнымаш является автоматизированная система нормированной отгрузки зерна самотеком без привлечения ручного труда.

Предложение для рациональных и экономных аграриев

Производственное предприятие Лубнымаш приглашает представителей аграрного сектора к взаимовыгодному ведению дел по обеспечению сохранности зерна, и предлагает:

объективно сформированные цены;

возможность индивидуального проектирования силосов;

содействие в доставке и монтаже оборудования.

Силосы для зерновых культур завода Лубнымаш известны далеко за пределами Украины благодаря своей технологичности, надежности и доступности. Если вам небезразлично, сколько урожая удастся сохранить до нового сезона, обращайтесь к менеджерам предприятия для получения квалифицированной и компетентной консультации.