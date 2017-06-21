Украинцы с начала года получили коммунальных субсидий на 2,4 миллиарда

Жителям Украины в январе-мае 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,473 миллиарда гривень, что на 6,6% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеГройсман обещает бороться с необоснованными счетами за комуналку

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 1,638 миллиарда гривень, в сельской – 834,2 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-мае были назначены 2,303 миллиона семей (50,9% обратившихся за субсидией). В городской местности субсидии назначены 1,296 миллиона семей, в сельской – 737,2 тысячи семей. По сравнению с январем-маем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, снизилось на 11,2%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2017 года по сравнению с апрелем прошлого года уменьшился на 8,4% – до 411,9 гривни.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,382 миллиарда гривень, что на 13,2% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.