Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ почти на 21%

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% – до 27,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 19,6% – до 15 миллиардов гривень, в том числе по строительству жилых зданий – на 14,4%, до 8 миллиардов гривень, по строительству нежилых зданий – на 26,6%, до 7 миллиардов гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 22,4% – до 12,4 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 80,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 10,8% и 8,9% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 20,8% – до 6,96 миллиарда гривень, выполнив 25,4% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2017 года строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% – до 20,3 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.