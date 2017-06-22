Украинцы уже заплатили 35 миллионов гривень налога на недвижимость

Владельцы недвижимого имущества по состоянию на 22 июня заплатили в государственный бюджет 35 млн грн налога на недвижимость, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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«По состоянию на 20 июня плательщиками уже уплачено 35 млн грн налога на недвижимость с физических лиц. Физическими лицами налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения», - говорится в сообщении

Согласно сообщению, в текущем году физическим лицам-владельцам объектов недвижимости сформировано около 620 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. К оплате определено налога на общую сумму более 370 млн грн. Наибольшие суммы налога начислены в Хмельницкой области - 42 млн грн, Львовской - 33 млн грн и Винницкой - 29 млн грн.

Фискальная служба напомнила, что в этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2016 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

Так, налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2016 году составили 1,419 млрд грн, что в 1,9 раза больше, чем за 2015 год.