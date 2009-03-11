В Украине в 2009 г. жилье подешевеет на 15%

В Украине в этом году прогнозируется снижение стоимости жилья в среднем на 15%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank.

В Украине IV квартал 2008 года стал переломным. Финансовый кризис повлек за собой снижение спроса во всех сегментах рынка жилья – покупатели и арендаторы заняли выжидательную позицию. Хотя по итогам 2008 года изменение цен на жилую недвижимость в Украине было положительным – 3,9%, однако падение цен за последний квартал года составило 9,3%.

«В 2009 мы ожидаем дальнейшее снижение цен в среднем на 15%», - отметила генеральный директор компании Knight Frank Ukraine LLC Ярослава ЧАПКО.

В Киеве рынок элитной недвижимости в 2008 году продемонстрировал минимальный рост цен за последние пять лет: цены на первичном рынке выросли на 7,6%, на вторичном рынке рост составил 6,7%.

В то же время многие состоятельные люди воспринимают актуальное снижение цен на различных рынках недвижимости, как шанс для приобретения уникальных объектов по рекордно низким ценам. Так, в начале 2009 года специалисты Knight Frank отмечают всплеск интереса к объектам элитного жилья в Лондоне со стороны покупателей из России, Украины и других стран СНГ.

По данным компании, Украина заняла 11-е место в Глобальном индексе по жилой недвижимости за 2008 год. Возглавляет рейтинг Дубаи, где за год стоимость жилой недвижимости выросла почти на 60%, далее следует Россия (рост стоимости жилья составил 19,7%), Чехия, Болгария, Словакия, Израиль, Джерси, Колумбия, Индонезия, Венгрия, Швейцария.