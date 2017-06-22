В Киеве продлили скидку в 50% на аренду коммунального имущества

Киевсовет продлил действие скидки в 50% на аренду коммунального имущества до 1 октября 2017 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании 72 из 92 депутатов Киевсовета.

Как пояснил докладчик по вопросу - депутат Киевсовета Сергей Артеменко, в 2015 году Киевсовет утвердил Положение о предоставлении в аренду коммунального имущества города Киева. 11 пунктом этого положения было предусмотрено, что методика и ставки рассчитываются с учетом скидки в 50%. Действие этого положения было до 2016 года. В прошлом году Киевсовет продлил действие этой скидки до 1 июля 2017 года.

«Таким образом, фактически через 8 дней в Киеве в 2 раза увеличится арендная плата за коммунальное имущество", - отметил депутат.

Согласно данным Киевсовета, на сегодняшний день свободны около 156 тыс. кв. м. нежилых помещений коммунальной собственности территориальной общины города Киева, которые могут быть сданы в аренду. Проект решения был подготовлен в связи с тем, что увеличение арендной платы грозит уменьшением поступлений от аренды в столичный бюджет из-за отказа арендовать площади. Чтобы этого не допустить, городские избранники продлили действие скидки в 50% на ближайшие месяцы.

В решении отмечается также, что данная норма действует для объектов аренды, дата оценки которых установлена после 1 сентября 2014 года, и не распространяется на ставки, определенные пунктами 1-5 таблицы 2 Методики (за исключением банков), почасовую арендную плату в соответствии с пунктом 6 Методики, и арендную плату, определенную по результатам конкурса.