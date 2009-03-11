В Киеве вторичное жилье в марте подешевеет на 13,5%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте снизится на 13,5% - до 1779 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 5,5% – до 2057 долл./кв. м.

По сравнению с январем, в феврале покупательский интерес на самые дешёвые квартиры несколько вырос, однако количество реальных сделок не растёт. Продажи осуществляются лишь в том случае, когда продавец уступает ещё около 20-30% среднего предложения.

В феврале, по сравнению с началом осени, снижение стоимости киевских квартир порой достигает 50%. При этом рекордное снижение стоимости демонстрируют так называемые «проблемные» объекты, которые находятся в банковском залоге.

По данным компании, за февраль средняя стоимость 1 кв.м в Голосеевском районе снизилась на 11,08%, до 2635 долл., Дарницком – на 14,95%, до 1771 долл., Деснянском – на 9,57%, до 1786 долл., Днепровском – на 6,25%, до 2265 долл., Оболонском – на 3,78%, до 2729 долл., Подольском – на 16,95%, до 2904 долл., Святошинском – на 5,86%, до 2057 долл., Соломенском – на 10,08%, до 2215 долл., Шевченковском – на 4,95%, до 3963 долл., а в Печерском районе – выросла на 1,33%, до 5046 долл.

Индекс доходности жилья за февраль 2009 г. составил –4,5%. В сравнении с январем, доходность вторичного жилья выросла на 4,6%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 331 тыс. объявлений о продаже квартир.