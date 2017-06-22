Рада приняла закон о внедрении аудита энергоэффективности зданий

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий внедрение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании, и определяющий основные энергоэффективные меры для сооружений.

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За соответствующий законопроект "Об энергетической эффективности зданий" №4941-д проголосовали 259 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, выступая в Верховной Раде по данному законопроекту, сообщил, что внедрение аудита дает возможность эффективно проводить энергоэффективные мероприятия и позволит существенно сократить потребление энергоресурсов в стране.

"Для каждой украинской семьи необходимо, чтобы внедрение энергоэффективных мероприятий проходило наиболее эффективно. Для этого, в первую очередь, необходимо проанализировать, что нужно сделать, получить рекомендации от квалифицированных людей и получить максимальный эффект", - сказал Зубко, добавив, что данный законопроект соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В свою очередь заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак, докладывая по законопроекту, сообщила, что этот закон открывает путь к внедрению в Украине стандартов по строительству зданий с уровнем потребления энергоресурсов, близким к 0.

Как отмечается в пояснительной записке, для объектов строительства и существующих зданий предполагается внедрить сертификацию энергетической эффективности. Ее целью является определение фактических показателей энергоэффективности зданий, проведение оценки соответствия указанных показателей установленным минимальным требованиям.

Также предполагается разработка рекомендаций по повышению уровня энергетической эффективности зданий, учитывающих местные климатические условия, которые будут технически и экономически обоснованными.

Срок действия сертификата энергетической эффективности здания, согласно европейским нормам, будет составлять не более 10 лет.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан для выполнения директивы Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС "Об энергетической эффективности зданий".

"Законопроектом предусмотрены механизмы привлечения средств на внедрение энергоэффективных мероприятий и инструменты финансирования мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий (Фонд энергоэффективности), основанные на практиках стран-членов ЕС", - сообщается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2017 года Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении аудита энергоэффективности зданий. Этот законопроект неоднократно отправлялся на доработку к повторному первому чтению.

8 июня Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности, которым предусматривается создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилого фонда.

Для запуска работы этого фонда необходимо принять ряд законопроектов, а именно "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергетической эффективности зданий" и "О коммерческом учете коммунальных услуг", после чего может быть принят закон "О фонде энергоэффективности".