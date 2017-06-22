Рада приняла закон об учете тепла и воды для украинцев: счетчики должны быть в каждой квартире

Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

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За принятие соответствующего законопроекта №4901 проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Основная цель закона – это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счётчиков, что не позволит переложить на рядового гражданина сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, в соответствии с которым каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил", - сказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Виталий Сташук, представляя законопроект.

По его словам, благодаря выполнению норм этого закона Украина сможет отойти от "реликта советской эпохи" - норм потребления энергоносителей.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты поддержали правки, согласно которым расходы на установку, замену и обслуживание узлов учета (счетчиков), которые понесет оператор сетей (поставляющая компания), будут возмещаться за счет потребителей.

Согласно пояснительной записке, в проекте закона предусматривается внедрение обязательного коммерческого учета тепловой энергии, горячей и питьевой воды, поскольку всего 22% многоквартирных домов в Украине ведут домовой учет потребления тепловой энергии. Также отмечается, что низкий уровень учета энергоносителей ограничивает возможности для их эффективного использования.

Данный закон обязывает оборудовать все здания, присоединенные к тепловым и водопроводным сетям, домовыми приборами учета горячей и холодной воды. Установить такие счетчики будет обязан оператор внешних сетей (теплокоммунэнерго или водоканал) для нежилых помещений – до 1 октября 2017 года, а для жилых – до 1 октября 2018 года. В эти сроки также должны будут вложиться и собственники квартир, установив поквартирные приборы учета.

Так, законом предусматривается обязательный приборный коммерческий учет коммунальных услуг (на входе в здание), а также распределительный учет (поквартирный).

Предельный срок внедрения коммерческого учета тепла – в течение года со дня вступления в силу Закона, коммерческий учет воды – в течение двух лет, а распределительный учет – в течение трех лет.

Законом определено:

- механизм оплаты за установку, замену и обслуживание узлов учета (определяется для каждого дома отдельно);

- перечень обязательной информации для формирования счетов за коммунальные услуги и доступ к такой информации;

- общий порядок доступа к узлам учета;

- ответственность за невыполнение требований закона.

Принятие Закона позволит снизить на ¾ объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

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Также закон запрещает присоединять к сетям новые здания, которые не оборудованы приборами учета.

Согласно этому документу, после установки счетчиков все расчеты за потребление тепловой энергии, горячей и питьевой воды должны будут поводиться исключительно по данным счетчиков.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.

18 октября 2016 года Рада приняла в первом чтении законопроект о коммерческом учете коммунальных услуг, а 16 мая 2017 года этот проект был отправлен на повторное второе чтение.