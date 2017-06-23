Нацбанк передал базу отдыха в Затоке на нужды участников АТО

Национальный банк Украины передал в управление Министерства обороны Украины базу отдыха "Южные зори" в селе Затока Одесской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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"Национальный банк продолжает фокусироваться на ключевых функциях, присущих центральному банку. База отдыха "Южные зори" не исключение. Это подтверждено решением правления центрального банка о ее выводе за пределы НБУ. Убежден, что, освобождаясь от непрофильных активов, Нацбанк в этом станет образцом для других государственных организаций. Мы всегда рады помогать украинским военным и надеемся, что база отдыха пригодится для отдыха наших героев – участников АТО и их близких", – отметил директор департамента обеспечения деятельности Национального банка Ярослав Ильницкий.

Согласно сообщению, вчера во время рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел базу отдыха вместе с представителями центрального банка.

Глава оборонного ведомства поблагодарил НБУ за передачу объекта и отметил, что уже этим летом военнослужащие боевых подразделений – участники АТО вместе с семьями смогут отдохнуть на берегу Черного моря в Затоке.