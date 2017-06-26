В КГГА обещают уже завтра включить горячую воду в трех районах города

Потребители 3-х районов Киева получат горячую воду в централизованной системе водоснабжения завтра, 27 июня.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас идет запуск оборудования на ТЭЦ № 6, запущен паровой котел и происходит подогрев системы, после чего начнется подача горячей воды в дома киевлян.

«24 июня возобновлено газоснабжение ТЭЦ № 6. Завтра состоится подключение нагрузки, и районы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получат услугу», - сказал Пантелеев.

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Он добавил, что возобновление работы ТЭЦ стало возможным благодаря достижению договоренностей между дочерним предприятием «Нафтогаза» «Укртрансгаз» и ПАО «Киевэнерго».

«В этом процессе город обеспечивает контроль над соблюдением обязательств «Киевэнерго», чтобы ситуация не повторилась и люди снова не остались без услуг», - добавил заместитель председателя КГГА.

Пантелеев отметил, чтобы избежать повторения ситуации, необходимо обеспечить стабильность взаиморасчетов за потребленные коммунальные услуги.

«Я обращаюсь ко всем потребителям, в том числе к предприятиям различных форм собственности, с просьбой не накапливать долги. Межотопительный период - наиболее оптимальное время для того, чтобы погасить долги за коммунальные услуги, поскольку счета в это время - самые низкие», - призвал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, в эту субботу, 24 июня, в КГГА сказали, что жители столичных массивов Троещина, Оболонь и Подол получат горячую воду в понедельник, 26 июня.

Объяснялось, что развертывание технологических процессов продлится 2-3 суток.

Как известно, в конце мая «Киевтрансгаз» прекратил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным «Киевэнерго», причиной прекращения газоснабжения стали накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По словам представителей «Киевэнерго», долги компании были обусловлены тем, что государство не погасило долги по субсидиям, которые покрывали часть расходов населения на оплату коммунальных услуг.

21 июня в «Укртрансгаз» заявили, что готовы возобновить подачу газа на теплоэлектроцентрали Киева при условии выплаты 60 млн грн долга.

24 июня «Укртрансгаз» снял ограничения на транспортировку газа столичной ТЭЦ-6. В «Нафтогазе» заявили, что «Укртрансгаз» согласился возобновить газоснабжение, хотя из 61 млн грн долга за транспортировку газа пока поступило лишь 20 млн грн.

Общий долг «Киевэнерго» перед «Укртрансгазом» за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн.

23 июня КГГА направила «Укртрансгазу» письмо, которым гарантировала контроль над выполнением «Киевэнерго» в срок до 30 июня своих обязательств по погашению долга в сумме 41 млн грн.