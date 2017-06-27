Жители домов со счетчиками будут платить за отопление на 30% меньше – Зубко

Установка в доме счетчика тепла и индивидуального теплового пункта (ИТП) позволяет снизить счета за отопление на 30%, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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«Практика показывает, что за счет энергоэффективных мероприятий можно достичь значительно меньших коммунальных платежей. К примеру, установка счетчика тепла и ИТП позволяет снизить платежи домовладения за отопление на 30%, а это - около 400 грн с каждой квартиры ежемесячно», - цитирует Зубко пресс-служба.

Он подчеркнул, что после установки счетчика потребитель будет получать счета только за реально потребленные ресурсы, а не по установленным показателям и нормативам.

«Учет позволит контролировать энергопотребление, стимулировать к экономному использованию тепла и воды, энергоэффективности. И так будет влиять на уменьшение коммунальных платежей», - сказал Зубко.

Отмечается, что, согласно принятому закону о коммерческом учете тепловой энергии, горячей и холодной воды, обязательство по установке домовых приборов учета возложено на поставщиков тепловой энергии или воды.

«Тот обязан установить счетчики тепла в течение года, а воды - за два года. Если он этого не сделает, на него, а не на потребителя, государство будет накладывать штрафы», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.