Элитные авто и "дворец" под Киевом: журналисты показали, как живет самый богатый прокурор Украины (фото, видео)

Старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований Юрий Васильевич Кривобок, согласно декларации, уже несколько лет – самый богатый сотрудник прокуратуры.

Информации относительно карьерного развития молодого 34-летнего прокурора в открытом доступе почти нет. Известно лишь, что с 2014 года Кривобок предназначен в Генпрокуратуру на должность старшего следователя по особо важным делам в Департаменте специальных расследований. До этого с 2009 по 2014 гг. он работал прокурором Оболонского района г.Киева, передает PROSUD.

Проанализировав декларации прокурора за 2013, 2015 и 2016 годы, журналисты обнаружили в собственности семьи Кривобок большое количество движимого и недвижимого имущества, а также доходов на сумму более 182 млн грн.

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"В целом за 4 года семья прокурора обогатилась на 182 млн грн. Из них только около 700 тыс. грн – заработная плата, остальное – продажа движимого и недвижимого имущества", - говорится в расследовании.

И самым интересным, отмечают журналисты, оказалась предпринимательская деятельность жены - Татьяны Дориевны. Она значится среди учредителей двух фирм: ООО "Фабрика здоровья "Ярославна" (на данный момент в состоянии прекращения) и частного сельскохозяйственного предприятия "ЛАН", которая использовалась для "создания и внедрения противоправного канала финансирования террористической деятельности "ДЛНР".

Относительно имущества, то, согласно с декларацией и реестром прав на недвижимое имущество, владеет Юрий Кривобок немалым домом площадью 1827 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом:

Дом расположен на 6-ти земельных участках, которые также находятся в собственности Кривобока. Общая площадь земли под домом - 86 соток. Цена за сотку земли в этом районе – около 3 тыс. долл., то есть вся земля под имением прокурора стоит примерно 260 тыс. долл. Сам же дом, согласно декларации, на момент приобретения в 2010 году стоил 7,2 млн грн, или 900 тыс. долл.

Кроме этого, семья Кривобока владеет еще несколькими домами в курортных зонах Украины: в Крыму, в Карпатах и в Одессе.

"Также прокурора Юрия Васильевича по праву можно считать земельным магнатом. В своей декларации он указал 21 земельный участок в с. Бунякино, Путивльского района Сумской области. Землю прокурор получил в один день - 15.07.2010. Общая площадь всей земли – 41 гектар!" - говорится в расследовании.

Кроме того, журналисты показали автопарк прокурорской семьи:

По приблизительным подсчетам журналистов, прокурорская семья приобрела в собственность:

⦁ 4 элитные дома суммарной площадью 2741 м2

⦁ 4 квартиры на 367 м2

⦁ 62 гектара земли по всей Украине

⦁ 2 автомобиля, стоимостью каждый более 1 млн. грн.

⦁ доход в размере 182 млн. грн.