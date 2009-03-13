МинЖКХ замахнулось на 150 млн.долл. от продажи Японии квот

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено претендовать на 150 млн. долл. на проекты по модернизации предприятий теплокоммунэнерго от продажи Японии квот на выброс парниковых газов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По данным министра, 23 марта планируется поездка в Японию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в ходе которой предусматривается подписание контракта на приобретение квоты на выброс парниковых газов со стороны Японии.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что если контракт будет подписан, он сделает все возможное, чтобы половина суммы, которую планируется выручить от продажи квот (300 млн. долл.), была направлена на модернизацию предприятий теплокоммунэнерго.

По его словам, в ходе встреч украинской делегации с представителями Японской федерации бизнеса «Кейданрен» 7-11 марта т.г. между Министерством ЖКХ и японскими корпорациями «Сумитомо» и «Марубени» был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Для реализации проектов с этими корпорациями министерство подготовило проекты по снижению выбросов парниковых газов предприятиями коммунальной теплоэнергетики по схеме «зеленых инвестиций» в восьми городах (Винница, Днепропетровск, Хмельницкий, Харьков, Житомир, Одесса, Луганск, Чернигов) на общую сумму 140,5 млн. евро.

А.КУЧЕРЕНКО рассчитывает, что проекты, подготовленные министерством, смогут начаться уже в этом году.

В частности, в Крыму, Донецке и Чернигове подобные проекты были разработаны 3-4 года назад, и они будут готовы к реализации и получению средств через несколько месяцев, добавил министр.

Он также отметил, что в рамках Киотского протокола для сотрудничества и привлечения японских инвестиций министерством предлагаются инфраструктурные и энергосберегающие проекты, в частности, по производству питьевой воды из подземных вод, производству энергии из осадка сточных вод, строительству мусороперерабатывающих заводов, утеплению домов, удалению водорослей из водоемов для производства питьевой воды.

Как сообщал УНИАН, Япония намерена до 31 марта заключить договор с Украиной о покупке квоты на выбросы парниковых газов в атмосферу. Как сообщило Министерство торговли Японии, сейчас идут переговоры об объеме в 30 миллионов тонн на сумму около 300 млн. долл.

Вырученные средства, согласно Киотскому протоколу, в рамках которого осуществляется торговля квотами, могут быть использованы на программы по снижению выбросов парниковых газов в стране. Поэтому правительство издало постановление выделять деньги предприятиям, защитившим соответствующие проекты на конкурсе.

Предпочтение отдадут проектам по сокращению и поглощению выбросов, срок реализации которых приходится на конец 2012 года.