Строительные предприятия снизили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-феврале т.г. снизили объемы выполненных работ на 57,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млрд. 612 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, объем работ по подготовке строительных участков за первых два месяца т.г., по сравнению с январем-февралем 2008 г., снизился на 51,5% - до 199,9 млн. грн.; по строительству зданий и сооружений - на 58,2% - до 2,9 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений - на 50,2% - до 417 млн. грн., по завершению строительства - на 69,2% - до 19,2 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором - на 87,9% - до 5,1 млн. грн.

По характеру строительства объемы работ по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 83,5% от общего объема, по капитальному и текущему ремонту - 10,9% и 5,6% соответственно.

Снижение объемов строительных работ в январе-феврале т.г. зафиксировано во всех областях Украины. Больше всего объемы строительства за указанный период снизились в Черкасской, Николаевской, Днепропетровской областях, наименее объемы работ снизились в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой областях.