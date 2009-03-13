16 марта огласят приговор одному из обвиняемых по делу «Элита-центр»

16 марта в 15.00 Шевченковский районный суд Киева огласит приговор одному из обвиняемых по делу о мошенничестве группы компаний «Элита-центр» Игоря ЦЫГАНКА. Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Центр правозащиты», отстаивающей интересы пострадавших инвесторов.

Ранее пострадавшие инвесторы «Элита-центр» требовали огласить приговор по делу И.ЦЫГАНКА на выездном заседании суда, поскольку многие из них намерены лично присутствовать в суде в момент оглашения приговора одному из организаторов аферы. Однако суд не пошел на перенос места заседания.

Как сообщает «Центр правозащиты», пострадавшие инвесторы "Элита-центр" намерены собраться возле здания суда и провести пикет-митинг.

Дело по обвинению И.ЦЫГАНКА слушается в Шевченковском районном суде города Киева с марта 2007 года. В настоящее время он находится под стражей. По данным «Центра правозащиты», прокуратура просит вынести И.ЦЫГАНКУ приговор в виде 11 лет лишения свободы.

Адвокат пострадавших инвесторов просит суд учесть вину Киевской городской государственной администрации, допустившей халатную бездеятельность, которая позволила аферистам обманывать граждан, отметили в «Центре правозащиты».

«КГГА должна нести ответственность вместе с обвиняемым ЦЫГАНКОМ», - заявил адвокат пострадавших Василий ЖОВНОВСКИЙ в ходе судебных дебатов.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1759 человек.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2006 г. было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества группы компаний «Элита-центр» в Киеве. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.

2 марта 2006 г. Киевсовет выделил 19 земельных участков для строительства жилья для пострадавших от деятельности компании «Элита-центр».

18 июля 2006 г. на комиссии КГГА относительно «Элита-центр» Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что строительство жилья для обманутых инвесторов «Элита-центр» займет, по предварительной оценке, 3-4 года. 29 августа 2006 г. мэр сказал, что Киев готов приступить к строительству жилья для пострадавших инвесторов от аферы "Элита-Центр".

3 марта 2009 года пострадавшие в афере «Элита-центр» обвинили власти в обмане и заявили, что на 19 выделенных участках строительство не начато.