Тарифы на ЖКУ для киевлян могут вырасти не раньше мая

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева могут вырасти не раньше мая этого года.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я думаю, что мы сможем их (тарифы – УНИАН) пересчитать в марте. В марте подписать соответствующие распоряжения (проекты распоряжений – УНИАН), в апреле – в соответствии с процедурой – они будут обнародованы. С мая, с 1 мая, войдут в действие, и в июне физические лица, возможно, получат (платежки – УНИАН)», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что, возможно, в июне будут получены эти платежки с новыми тарифами на ЖКУ, поскольку новые цены на услуги должны быть до этого времени полностью согласованы.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что сейчас идет процедура согласования новых тарифов со всеми соответствующими структурами, в частности, комиссией работодателей, профсоюзами, Антимонопольным комитетом, Министерством ЖКХ и Министерством экономики, инспекцией по ценам, Госкомпредпринимательства. «Я дал слово, что эта процедура согласования будет выдержана», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, состоялось совещание при участии министров о тарифной политике, на которой КГГА делала доклад по этому вопросу.

«Мы докладывали этот вопрос, наметили приблизительный план и будем идти по пути, когда тарифы будут абсолютно объективные, честные, открытые, а, самое главное, не будут давить на киевлян большим грузом в условиях кризиса», - заверил А.ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос, можно ли спрогнозировать сейчас, будут ли новые тарифы повышены до того уровня, который планировался в последний раз в КГГА, либо повышение будет меньше, он сказал: «Мы делаем все возможное, чтобы они были ниже (чтобы новые тарифы были ниже, чем те, что предусматривалось ввести с 1 февраля этого года – УНИАН)».