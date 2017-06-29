В Украине растет жилищный фонд

Объем жилищного фонда Украины с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года вырос на 0,4% и составил 977,9 млн кв. м общей площади, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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При этом жилищный фонд городских поселений составил 60,7% (594 млн кв. м) от общего фонда.

По данным Госстата, почти весь жилфонд (98,3%) размещался в жилых домах квартирного типа, тогда как площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем объеме составила всего 1,7%.

Общая численность квартир на 1 января 2017 года составила 16,9 млн. Из них 19,4% – однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, а 32,7% – трехкомнатные. Еще 11,3% квартир имели 4 и более комнат.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем жилищного фонда Украины в 2015 году вырос на 1% и составил 973,8 млн кв. м общей площади. При этом жилфонд городских поселений составлял 60,8% (592,5 млн кв. м) от общего фонда.

Справка УНИАН. Жилищный фонд – количество зданий и сооружений, используемых под жилье, с относящимися к ним вспомогательными помещениями. Единицами учета жилищного фонда являются: жилое строение, жилое помещение, общая и жилая площадь. Жилыми считаются строения постоянного типа, вся площадь которых или не менее 50% площади предназначены для проживания.