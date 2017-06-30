Долги украинцев за газ выросли почти вдвое – превысили 11 миллиардов

Задолженность населения за газоснабжение в мае 2017 года выросла почти вдове по сравнению с показателем на конец апреля и достигла 11,3 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,9 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменилась и составила 400 млн грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 28,6% и составила 1,8 млрд грн.

По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 2,7 млрд грн (98,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 3,9 млрд грн. Задолженность за отопление и горячую воду в мае выросла на 3,4% - до 8,9 млрд грн.

Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн, что составило 73,6% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно), а самый низкий – в Черниговской, Черкасской и Винницкой (21,6%, 25,3% и 33,4% соответственно).

Также сообщается, что за январь-май 2017 года с населением было заключено 19,9 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 107,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2017 года снизилась на 17,3% по сравнению с показателем на конец марта и достигла 8,6 млрд грн. За содержание домов, сооружений и придомовых территорий задолженность выросла на 7,4% и составила 2,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов выросла на 25% – до 400 млн грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 7,1% - до 1,4 млрд грн. При этом долг за газоснабжение в апреле снизился на 24,5% и составил 5,7 млрд грн.