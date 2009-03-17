Гендиректора Элита-Центра посадили на 8 лет

Шевченковский районный суд Киева приговорил генерального директора компании "Элита-Центр" Игоря ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает “5 канал”, в суде было доказано, что он присвоил почти 18 млн. грн.

"По совокупности преступлений путем углубления менее сурового наказания более суровым, окончательно определить ЦЫГАНКУ к отбыванию 8 лет лишения свободы с конфискацией его имущества. Без разрешения занимать определенные должности или заниматься данной деятельностью", - озвучила приговор по этому делу судья Шевченковского райсуда Наталия МАРЧУК.

По информации телеканала, И.ЦЫГАНОК заявил, что будет подавать апелляцию.

"Я считаю, что забит еще один гвоздь в проблемы пострадавших, которым радоваться не приходится. При том, что их иски якобы удовлетворены. При том, что получить деньги невозможно. Я считаю, что нужно подавать апелляцию", - сказал он.

И.ЦЫГАНОК сейчас должен каждому из пострадавших по этому делу по 40 тыс. грн., сообщает “5 канал”. Еще по 2 тыс. грн. обязаны выплатить киевские власти. Это средства лишь за моральный вред. Но эти деньги люди не смогут получить, пока дело будут рассматривать в апелляционном суде.

Заседание суда вчера продолжалось около 4 часов.