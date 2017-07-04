В Киеве снова подорожает горячая вода

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на централизованное горячее водоснабжение для столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на 1,6%, при этом снизила тариф на отопление на 0,2%.

Читайте такжеВ трех районах Киева полмесяца не будет горячей воды

Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в официальной газете «Урядовый курьер».

Так, тарифы для "Киевэнерго" на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 84,45 грн за куб. м с полотенцесушителем и 78,08 грн за куб. м без полотенцесушителя.

Тарифы на услугу по централизованным поставкам горячей воды для нужд компаний, управляющих многоквартирными домами, установлены на уровне 67,8 грн за куб. м с полотенцесушителем и 62,68 грн за куб. м без полотенцесушителя.

Кроме этого, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1414,45 грн/Гкал и 32,91 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы приведены с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2016 года в Украине подорожала услуга по централизованному горячему водоснабжению и отоплению, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

Стоимость горячей воды от «Киевэнерго» составила 83,1 грн за куб. м с полотенцесушителем и 76,71 грн без полотенцесушителя.

Стоимость 1 Гкалл тепла от компании «Киевэнерго» для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составила 1416,96 грн, а при отсутствии приборов учета стоимость отопления одного квадратного метра помещения - 32,97 грн/месяц.