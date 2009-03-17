Минрегионстрой рассчитывает на 3 млрд. в течение месяца

Министерство регионального развития и строительства рассчитывает, что государственные средства в размере 3 млрд. грн. на достройку жилья будут выделены в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

«Я надеялся, что они уже будут выделены. Продолжаю надеяться, что эти средства (1 млрд. грн. для ГИУ - УНИАН) будут выделены в пределах 10 дней... Остальные 2 млрд. грн., которые предусматривалось в государственном бюджете на рефинансирование банков тоже должны быть в пределах месяца», - сказал он.

Министр отметил, что проведение конкурсов с элементами аукциона для застройщиков начнется после того, как будут утверждены механизмы получения средств. 13 марта т.г. подписан совместный приказ Минрегионстроя, Минэкономики и Минфина, которым регламентировано проведение конкурсов с элементами аукционов для застройщиков на получение финансирования для достройки жилья.

По данным замминистра регионального развития и строительства Дмитрия ИСАЕНКО, при выдаче кредитов застройщикам будут учитываться договоренности с профильными профоюзами о непредоставлении средств строительным организациям, имеющим задолженность по зарплате.

Д.ИСАЕНКО отметил, что после окончания строительства банки должны отчитаться перед ГИУ. Поэтому будет проходить постепенное замещение кредитов застройщиков на кредиты, выданные гражданам.

«К примеру, есть объект со степенью 70% готовности. Сегодня население желает принять участие в программе, но когда объект построен на 90 или 95%, желающих намного больше. Поэтому на период достройки мы предоставляем кредиты застройщикам с постепенным замещением. Застройщик строит, банк выдает кредиты населению, и эти средства гасят кредиты, выданные застройщикам. По окончании строительства этот кредит замещен кредитами, выданными физическим лицам», - пояснил он.

Д.ИСАЕНКО выразил уверенность в том, что население будет брать ипотечные кредиты под достройку домов.

«Я уверен, что покупать будут, потому что кредиты под 14,6% - это льготные условия. Мы планируем, что стоимость достройки таких объектов будет на уровне доступного жилья.

Сегодня нами установлены такие цены - 8 тыс. грн. за кв.м в Киеве, но учитывая проведение конкурса с элементами аукциона, я думаю, что эта цена будет намного ниже», - добавил он.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и "Укрэксимбанка".