Со следующей недели начнется отбор объектов для достройки

Министерство регионального развития и строительства Украины со следующей недели начнет отбор объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70% для финансирования их достройки за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, министерство завершило формирования списка объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70%. Таких объектов в Украине насчитывается 456 на общую сумму около 7 млрд. грн.

«Из 456 объектов мы выберем те, которые будут участвовать в первом миллиарде (предусмотренном Государственным ипотечным учреждением на достройку жилья - УНИАН), список будет размещен на сайте Минрегионстроя, и можно будет обращаться или в местные органы исполнительной власти, или непосредственно в "Ощадбанк" или «Укрэксимбанк» - в зависимости от того, кто будет финансировать тот или иной объект, или в Минрегионстрой», - сказал Д.ИСАЕНКО.

Он напомнил, что 1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будут переданы "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья.

«Сегодня есть 1 млрд. грн. С учетом средств населения, это будет 1 млрд. 330 млн. грн., и мы предлагаем предварительно осуществить распределение в соответствии с несколькими критериями», - добавил Д.ИСАЕНКО.

Среди критериев для отбора объектов в регионах Минрегионстрой выделяет количество очередников (1 млн. 200 тыс. человек), количество населения в Украине (46 млн. чел.), а также 456 объектов на общую сумму 7 млрд. грн.

Замминистра отметил, что в первую очередь будут отбираться объекты, которые имеют наибольшую степень строительной готовности и наименьшую цену. Окончательный список отобранных объектов для финансирования достройки планируется сформировать за две недели.

«Сначала мы выбираем объекты в конкретных регионах. После под эти объекты будут формироваться пулы заемщиков. Потому что нельзя финансировать объект, не понимая, что эти квартиры будут профинансированы», - пояснил он.

Пулы заемщиков будут формировать местные органы исполнительной власти, в первую очередь из людей, находящихся на квартирном учете. Если таких людей не будет или они не будут соответствовать стандартам ГИУ, к этой программе можно привлекать всех желающих, сказал Д.ИСАЕНКО.

Предполагается, что ипотечные кредиты будут предоставляться под 14,6% годовых в гривне сроком до 30 лет из расчета 21 кв. м на человека плюс дополнительно 10 кв. м на семью. Д.ИСАЕНКО отметил, что кредитовать население планируется на 25% средств.

По предварительному распределению средств Минрегионстроя, предлагается на достройку объектов в Киеве направить 276,4 млн. грн. Окончательный список недостроев с распределением по регионам будет утвержден на антикризисном совете по строительству, возглавляемом Юлией ТИМОШЕНКО.