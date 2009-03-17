Долг по зарплате перед строителями вырос на 35%

Задолженность по зарплате работникам строительной отрасли Украины, по состоянию на 1 февраля т.г., выросла на 35,1%, по сравнением с 1 января т.г., - до 233,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО в ходе коллегии в министерстве.

По его словам, из общей суммы объем задолженности по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий отрасли составляет 190,2 млн. грн., что в 1,4 раза больше против 1 января 2009 года.

При этом количество работников таких предприятий, которым не выплачена заработная плата, выросло в полтора раза и составило свыше 70 тыс. человек. Сумма долга по выплате заработной платы в расчете на одного штатного работника составляет 2 499 грн.

Как сообщил Д.ИСАЕНКО, задолженность экономически активных государственных предприятий отрасли составляет около 5 млн. грн. (2,6% от общей суммы долга таких предприятий в строительстве).

По его словам, объемы задолженности по заработной плате увеличились на строительных предприятиях, которые работают в 23 регионах Украины.

Уменьшились объемы задолженности по выплате заработной платы работникам строительных предприятий только в Тернопольской (на 18,6%), Днепропетровской (на 13,4%), Ивано-Франковской (на 11,6%) и Николаевской (на 4,4%) областях.

При этом 54% всей задолженности приходится на предприятия Донецкой области и Киева.

Объем задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах и экономически неактивных предприятиях отрасли составляет 43,4 млн. грн. - 18,6 % от общего объема задолженности предприятий отрасли, сообщил Д.ИСАЕНКО.