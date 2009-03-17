В феврале в США построили на 22,2% больше новостроек, чем в январе

Объем строительства новых домов в США в феврале 2009г. неожиданно вырос на 22,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 583 тыс. единиц. Такие данные приводит в своем докладе Министерство торговли США.

Эксперты прогнозировали, что этот показатель составит 450 тыс. единиц. Показатель за февраль 2009г. по сравнению с показателем за февраль 2008г. снизился на 47,3%.

При этом число разрешений, выданных на строительство новых домов, в феврале 2009г. повысилось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 547 тыс. единиц. Число разрешений на строительство новых домов за февраль 2009г. по сравнению с показателем за февраль 2008г. снизилось на 44,2%.

По данным Министерства торговли, объем строительства новых домов в США в январе 2009г. снизился на 56,2% по сравнению с показателем за январь 2008г. - до 446 тыс. единиц. При этом показатель за январь 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 16,8%, что стало рекордным месячным снижением. Самое интересное, что показатель в 446 тыс. единиц вообще стал самым низким за всю историю ведения расчетов. Эксперты прогнозировали, что этот показатель составит 530 тыс. единиц.