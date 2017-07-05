В Украине уже 70% субсидиантов получили коммунальные льготы на новый период

Министерство социальной политики на сегодняшний день уже переназначило субсидии на новый период для 70% субсидиантов, сообщила пресс-служба министерства.

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«На сегодня 70% субсидиантам помощь на новый период уже назначена, в том числе рассчитан размер субсидии на летний период», - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что из-за отсутствия у местных органов самоуправления реестров о составе официально зарегистрированных членов семьи процесс переназначения субсидий на новый период в некоторых областях Украины затягивается.

При этом, по данным Минсоцполитики, Кировоградская, Полтавская и Николаевская области проработали почти 90% субсидийных дел.

«Черновицкой, Киевской и Одесской областям и их областным центрам следует ускорить процесс переназначения субсидий и сообщить населению об их размере помощи», - говорится в сообщении.

Министерство призвало местные органы самоуправления своевременно обеспечивать органы социальной защиты необходимой информацией, чтобы субсидии назначались украинским семьям вовремя.

«Людям, которые имеют право на помощь государства в оплате коммунальных услуг, не стоит волноваться. Субсидия обязательно будет предоставлена и начислена задним числом за май и июнь. Если субсидианту не известно о начислении субсидии и в платежке соответствующая информация не отражена, рекомендуется платить обязательный платеж такой же, как в апреле-мае этого года», - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-мае 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,473 млрд грн, что на 6,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.