В Житомире за бюджетные средства установят 250 тепловых счетчиков в многоквартирных домах

В Житомире до конца этого года за бюджетные средства установят счетчики в многоквартирных домах, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, власти города планируют до конца года установить тепловые счетчики на 75% жилых домов города.

«Это позволит экономить 12-14% средств при использовании энергоносители. Установка на домах тепловых счетчиков позволит житомирянам подавать заявки на компенсацию затрат по комплексному утеплению домов. Государство компенсирует от 40 до 70% денег на утепление», - цитирует пресс-служба ведомства мэра города Сергея Сухомлина.

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Напомним, тепловой счетчик позволяет платить только за фактически потребленную тепловую энергию. Поэтому, если в доме внедряются энергосберегающие мероприятия, то только тепловой счетчик позволит зафиксировать уменьшение количества потребленной теплоты и, соответственно, оплаты за услуги отопления.

«Без установки теплового счетчика внедрение энергосберегающих мероприятий не принесет желаемой финансовой выгоды», - отмечают в горсовете.

С помощью теплового счетчика можно также контролировать параметры теплоносителя - воды, циркулирующей в отопительных приборах.