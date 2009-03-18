В США резко выросли темпы строительства

Объем строительства новых домов в США в феврале взлетел почти на четверть по сравнению с январем, об этом свидетельствует официальная статистика, сообщает Би-би-си.

Министерство торговли США обнародовало данные, говорящие о том, что в годовом исчислении в феврале было построено 583 тыс. домов и квартир. Месяцем ранее этот показатель составлял 477 тыс. и являлся самым низким за последние 50 лет.

Эта информация стала сюрпризом для аналитиков, прогнозировавших дальнейшее падение.

Тем не менее, несмотря на скачок, объемы жилищного строительства в феврале 2009 года примерно на половину ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Начало восстановления?

Данные об объемах возводимого жилья начали собираться с 1959 года, и в январе 2009 года по этому показателю был зафиксирован исторический минимум.

Относительно февральского рывка аналитики теряются в догадках, по мнению некоторых из них, для него не наблюдается никаких причин.

Количество обращений за разрешениями на строительство, которые считаются надежными индикаторами рынка, также выросло на 3%.

Некоторые наблюдатели расценивают февральские цифры как свидетельство начала восстановления экономики, в то время как другие полагают, что это лишь кратковременный всплеск.