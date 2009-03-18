АУБ предлагает создать спецфонд помощи заемщикам

Ассоциация украинских банков предлагает создать специальный фонд по возобновлению платежеспособности домохозяйств при Министерстве труда и социальной политики.

Согласно сообщению пресс-службы АУБ, данные меры должны быть осуществлены в рамках законопроекта «О возобновлении платежеспособности домохозяйств», принятие которого инициирует ассоциация.

Такой специализированный государственный фонд должен регистрироваться в органах БТИ и/или земельного кадастра в качестве управителя имущества домохозяйств, без согласия которого невозможно любое отчуждение имущества домохозяйств, которые потеряли платежеспособность. Этот фонд должен осуществлять в интересах банка выплату процентов и ежемесячную сумму погашения тела ипотечного кредита, предоставленного домохозяйству. Уплата процентов, согласно предложениям АУБ, будет осуществляться по текущей ставке, но не больше средней ставки за последние шесть месяцев выплат по ипотеке.

Концепцией законопроекта предусмотрено, что Национальный банк Украины при формировании банками резервов под кредитные операции не должен требовать от них ухудшения оценки финансового состояния заемщиков, выплаты которых компенсирует уполномоченный госфонд.

Также концепцией предусматривается, что в отношении домохозяйств, которые отнесены к компетенции фонда по возобновлению платежеспособности, банки-кредиторы приостанавливают начисление штрафных санкций и исполнительные процедуры на предмет залога, а также списывают все штрафные санкции, начисленные за предыдущие 90 дней до даты судебного объявления о потере домохозяйством платежеспособности.

Предполагается, что благодаря таким мерам домохозяйства возобновят свою платежеспособность и продолжат самостоятельно исполнять свои обязательства перед банками по ипотеке.

Специальный госфонд должен также в полном объеме выкупить у банков ипотечные задолженности домохозяйств при невозобновлении ими полной платежеспособности. Фонд приобретает право залогодержателя недвижимости, под которую был получен ипотечный кредит. При этом все эти выплаты совокупно не могут превышать тот уровень, при котором домохозяйства теряют свою платежеспособность.

Проектом закона «О возобновлении платежеспособности домохозяйств» предусматривается ответственность за фальсификацию данных, предоставленных домохозяйствами относительно своей платежеспособности.