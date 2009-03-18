Утвержден порядок конкурса на застройку при господдержке

Министерство регионального развития и строительства, Министерство финансов и Министерство экономики совместным приказом утвердили Положение о проведении конкурса с элементами аукциона по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного жилищного строительства.

Согласно приказу, которым располагает УНИАН, для проведения аукциона начальная стоимость жилья в Киеве установлена на уровне 8 тыс. грн./кв.м, в Киевской области – 7,5 тыс. грн./кв.м, в Севастополе и областных центрах – 6 тыс. грн./кв.м, в других населенных пунктах – 5 тыс. грн./кв.м. Шаг предложения для участия в аукционе определен в размере 1% начальной стоимости 1 кв.м.

Победителями конкурса являются участники, которые предложили наибольшую площадь жилья за предложенную цену. При этом застройщик берет на себя обязательство достроить и ввести в эксплуатацию объект строительства за средства, объем которых определяется из расчета цены, предложенной им на конкурсе.

Для организации конкурса создается конкурсная комиссия из 10 человек, которая осуществляет общее руководство и контроль над соблюдением условий проведения конкурса. Комиссию возглавляет министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

Информацию об объявлении конкурса комиссия публикует в газете «Урядовый курьер» и размещает на сайте Минрегионстроя не позже 15 календарных дней до даты проведения конкурса.

К участию в конкурсе не допускаются застройщики, которые не соответствуют критериям, определенным постановлением КМУ №127 и не прошли отбор межведомственной комиссией, относительно которых началось представление по делу о банкротстве, которые предоставили недостоверные или неполные данные в документах. Решение комиссии объявляется участникам конкурса письменно, не позже двух дней до проведения конкурса.

Как сообщал УНИАН, 13 марта т.г. подписан совместный приказ Минрегионстроя, Минэкономики и Минфина, которым регламентировано проведение конкурсов с элементами аукционов для застройщиков на получение финансирования для достройки жилья.