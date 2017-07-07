В Киеве почти 700 жилых домов на день останутся без газоснабжения (список)

12:53, 07 июля 2017
Недвижимость
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Ограничение газоснабжения коснется потребителей Подольского, Святошинского и Шевченковского районов города.

Иллюстрация REUTERS

В Киеве 10 июля будут временно отключены от газоснабжения 688 жилых домов в связи с проведением ремонтных работ на сетях.

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Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Киевгаз».

«В связи с выполнением ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение жилых домов по адресам соответствии с перечнем. Просьба 10 июля закрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить допуск работников ОАО "Киевгаз" (по их служебным пропускам) в газифицированные помещения для безаварийного и оперативного прекращения газоснабжения», - говорится в сообщении.

Ограничение газоснабжения коснется потребителей Подольского, Святошинского и Шевченковского районов города.

С перечнем домов можно ознакомиться здесь

За дополнительной информацией киевляне могут обращаться по телефону 495-04-04.

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Теги: #Киевгаз#отключение газа