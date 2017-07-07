В Одессе суд обязал предприятие передать Минобороны 5 квартир для военнослужащих

В Одессе суд обязал предприятие передать Министерству обороны 5 жилых квартир стоимостью более 3 млн грн для расселения военнослужащих. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, прокуратура отстаивает в суде интересы военных, не имеющих своего жилья.

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Отмечается, что накануне Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил исковые требования военного прокурора Одесского гарнизона в интересах государства в лице Минобороны, Южного управления капитального строительства Минобороны к частному предприятию «Производственно-коммерческая фирма «МикроМегас». Иск заключался в том, что указанное предприятие не выполняет условия договора, составленного в 2004 году между управлением капстроительства Минобороны и указанной коммерческой структурой.

Договор предполагал долевое участие подписантов в проекте, согласно которому строилась группа домов со встроенными помещениями, паркингом и пр. Согласно договору, на условиях паевого участия строительная компания «МикроМегас» должна была передать жилье для нужд военнослужащих.

«Ответчик обязан передать 5 квартир (4 двухкомнатные и однокомнатную) общей площадью 340,44 кв. м. стоимостью более 3 млн грн, расположенных в Одессе», - подчеркнула Стекачева.