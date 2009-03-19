Курорт Litvinovka под Киевом построят к 2012 г

ЗАО «Еврохолдинг Инвест» намерено завершить строительство курорта Litvinovka Entertainment (пос. Литвиновка Вышгородского р-на Киевской обл.) к 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам владельца ЗАО «Еврохолдинг Инвест» Вадима БУХКАЛОВА, у проекта «крупный международный инвестиционный фонд». Название компании и подробности сделки не разглашаются.

Владелец компании отметил, что уже согласованы условия сделки и подписан договор о намерениях. Сейчас проводится независимая проверка, которая исследует общую ситуацию в Украине, отрабатывает юридические моменты и проверяет экономическую модель Litvinovka Entertainment, созданную консалтинговой компанией «Horwath H.T.L.».

По данным компании, построить комплекс вполне реально за 2-3 года. Срок окупаемости проекта – 5-6 лет. Проект включен в государственную программу подготовки к «Евро-2012».

Стоимость реализации проекта – около 150 млн. долларов. Однако В.БУХКАЛОВ не исключает возможности уменьшения этой цифры в связи с сильным удешевлением материалов и услуг на строительном рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, концепция комплекса Litvinovka Entertainment включает спорт, бизнес и отдых. Комплекс будет размещен в 35 км от Киева, на участке площадью 19,6 га.

Участок под застройку находится в собственности владельца ЗАО «Еврохолдинг Инвест» В.БУХКАЛОВА.

Предусматривается, что главным акцентом комплекса станет арена на 6 тыс. посадочных мест, где будут проходить концертно-спортивные мероприятия, в том числе боксерские турниры промоутерской компании В.БУХКАЛОВА и братьев КЛИЧКО "K2 East Promotion". В спортивно-развлекательном комплексе, общей площадью 55,1 тыс. кв. м, разместятся SPA, крытый дельфинарий, аквапарк, 6 теннисных кортов, небольшой горнолыжный спуск, футбольное поле и олимпийский бассейн.

Чтобы обеспечить доступность к арене, планируется запустить бесплатные автобусы от станций метро «Святошино», "Минская" и площади Тараса Шевченко.

Также в комплексе запланированы пятизвездочная гостиница на 200 номеров (общей площадью 13 тыс. кв. м), специализированный конференц-зал, 6 бунгало семейного типа, 14 классических бань с бассейнами, ресторанный комплекс, супермаркет и паркинг на 1,5 тыс. машиномест. Предусматривается, что для обслуживания комплекса будут задействованы более 400 человек.

Для управления гостиницей планируется провести переговоры с международным гостиничным оператором сетью Mariott.

Кроме того, проект предусматривает обустройство прилегающего к участку застройки сафари-парка, расположенного на 70 га леса высшей категории, куда планируется завезти диких животных, обитающих на территории Украины.

Справка УНИАН. Компания «Еврохолдинг Инвест» создана для управления своими предприятиями. В состав ЗАО "Еврохолдинг Инвест" входят "Компания "Еврошина", "Евроэкспресс", "К2 East Promotion", "Евро-ПиАр", "Евротекстиль" (Дом моды Анны Бублик), "Альянс-Плюс" и "ЕвроАвто".